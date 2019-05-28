По каждому страховому случаю 2019 года выплата возмещения по вкладам начиналась ранее 14 дней со дня его наступления.
Агентство по страхованию вкладам (АСВ) по состоянию на 29 мая выплатило клиентам девяти банков, лишившихся лицензии с начала 2019 года, страховые возмещения по банкам на 28,8 млрд рублей из общей суммы ответственности в 31,7 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
«На настоящий момент агентством выплачено 28,8 миллиарда рублей или 91% от совокупной страховой ответственности агентства по страховым случаям, наступившим в текущем году. Возмещение по вкладам получили 50,1 тысячи вкладчиков, в том числе 1,9 тысячи малых предприятий», — говорится в сообщении.
По каждому страховому случаю 2019 года выплата возмещения по вкладам начиналась ранее 14 дней со дня его наступления и в среднем составила 11,8 дня.
«Для обеспечения максимально быстрых выплат и создания комфортных условий получения возмещения вкладчиками, в том числе малыми предприятиями, Агентством на конкурсной основе привлекались банки-агенты, что позволило обеспечить выплату страхового возмещения во всех субъектах Российской Федерации, где присутствовали структурные подразделения названных банков. Выплаты производились в 18 субъектах Российской Федерации», — добавили в АСВ.
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