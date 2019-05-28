Банк признан банкротом 10 августа 2016 года.
Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Москвы в аресте имущества восьми контролировавших СтарБанк лиц на сумму 15,2 млрд рублей, сообщает РАПСИ.
АСВ обжаловало в Девятом арбитражном апелляционном суде определение столичного суда от 11 апреля. В заявлении не указано, на какое именно имущество должен быть наложен арест, отметил тогда суд. Кроме того, в заявлении отсутствуют достоверные сведения о действиях ответчиков, связанных с отчуждением принадлежащего им имущества.
Ранее в ходе конкурсного производства АСВ было установлено, что контролирующими СтарБанк лицами совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам. Также при наличии соответствующих оснований руководителями банка не принимались меры по предупреждению его банкротства.
Арбитраж Москвы 10 августа 2016 года признал СтарБанк банкротом.
Нет комментариев