Как отбираются лучшие из лучших

Выбор лауреатов премии происходит посредством заочного голосования членов экспертного совета. В него входят представители делового сообщества, бизнес-среды, а также политические и общественные деятели.

Итоги выносятся на основании ранжированных списков, предоставляемых РА «Эксперт» и аналитической системой «Медиалогия», а также на основании поданных заявок. В этом году оргкомитет премии принял 60 заявок.

Выбор Anews

Редакция Anews сделала собственный выбор в номинации «Персона года». Она рассматривалась по трем направлениям: «Спорт», «Бизнес» и «Культура».

По версии редакции Anews, в номинации «Бизнес», лауреатом названа основательница и генеральный директор онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, ставшая второй женщиной-миллиардером в истории России.

В номинации «Спорт» награда ушла Сергею Семаку – в прошлом одному из лучших футболистов России. В текущем сезоне Семак стал тренером «Зенита» и сразу выиграл чемпионат России. Спортсмен пять раз выигрывал чемпионат России как игрок и один раз - как тренер.

В номинации «Культура» лауреатом стал режиссер театра и кино, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Это не первая награда режиссера в 2019 году, в этом году он получил две «Золотые маски» за постановки «Нуреев» и «Маленькие трагедии», а также премию «Ника» за фильм «Лето».

Дипломы лауреатов в номинации «Персона года» по версии редакции Anews вручал победителям Генеральный директор новостного портала Anews Вячеслав Масенков.

Праздник в старинном особняке

Вручение премии состоялось на атмосферной площадке в центре Москвы, в Октябрьском зале московского Дома Союзов - бывшей усадьбе князя Василия Долгорукова-Крымского . Перед началом церемонии награждения гости собрались в приветственной зоне – общались с коллегами, обменивались контактами, фотографировались.

Открытие церемонии под зажигательных Vasiliev Groove

Сама церемония стартовала не с приветственной речи, как это часто бывает на мероприятиях подобного рода, а с громкого сюрприза. Когда гости заняли места за столиками в ожидании начала, а официанты приготовились разносить напитки, в зал ворвались они – группа Vasiliev Groove, лучшее шоу барабанщиков в России. Музыканты пронеслись сквозь зал, расположились на сцене и «отстучали» приветствие под восторженные аплодисменты зала.

Открывали церемонию вручения премии российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и генеральный директор ММБА Александр Борисов.

Лауреатов по каждой из категорий выходили на сцену после короткого представления под овации зала. Приглашенные звезды вместе с ведущим церемонии вручали победителям диплом лауреата, цветы и памятные подарки.

После поздравления и вручения премии лауреатов перемещались к пресс-воллу, где победители или их представители охотно делились впечатлениями и планами на будущее.

«В 2019 году компания продолжит свое развитие: наша основная цель – создание удобной торговой платформы для наших покупателей и поставщиков. В этом году мы планируем удвоить число пунктов выдачи заказов до 6 тыс. точек, расширить ассортимент товаров за счет новых категорий и привлечь еще больше партнеров, благодаря двукратному снижению своей комиссии до 19%. Неизменным конкурентным преимуществом останется поддержание высокого уровня сервиса: свыше 80% заказов мы доставляем покупателям на следующий день и 99% - бесплатно», - поделился руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев.

«В 2018 году мы выпустили мобильное приложение «ВСК страхование», с помощью которого сегодня можно не только купить полис онлайн, но и получить сервисное обслуживание, например, записаться в клинику, проконсультироваться с врачом или получить медицинскую помощь за рубежом. Кроме того, мы реализовали сервис по дистанционному урегулированию страховых событий. Теперь нашим клиентам не нужно приезжать/звонить в офис страховой компании, или ждать приезда эксперта, достаточно отправить фото и заполнить форму», - поделился Олег Овсяницкий, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

«Самая главная цель для нас – воплощать самые смелые мечты самых требовательных клиентов! – утверждает заместитель руководителя отдела маркетинга АМФ-Международная система доставки цветов Юлия Шумилина. – Мы постоянно работаем над развитием новых направлений, над сервисом и качеством предоставляемых услуг. Планируем разнообразить ассортимент, в том числе креативными предложениями, увеличить число предлагаемых дополнительных услуг. Летом мы запускаем новую программу лояльности, в которой будет много интересных привилегий для наших клиентов».

«Главная цель 2019 года в нашей компании - развитие продукта. В частности, разработка электронного обучения, которое позволяет обучать по единым программам сотни и тысячи управленцев заказчика по всей стране одновременно», - поделился планами Иван Самолов, Управляющий партнер компании Samolov Group .

«В 2018 году компания Legrand отметила 25летие своей деятельности в России. Из ключевых продуктовых запусков года можно отметить новую структурированную кабельную систему LCS3, которая широко применима как для локальных сетей (LAN), так и для многофункциональных центров обработки данных (ЦОД), а также при строительстве коммерческих объектов. Группа Legrand планирует оптимизировать свою деятельность путем постепенного внедрения программ аналитической обработки данных, а также перехода на цифровые технологии в работе с клиентами, коммерческой информацией, в коммуникациях, научно-исследовательской деятельности и системе снабжения. В частности, в рамках плана по усовершенствованию технологических процессов Группа Legrand намерена со временем выделить до 10% своих инвестиций на развитие программы «Промышленная индустрия 4.0», - рассказала Светлана Хрущева, специалист по коммуникациям и общественным связям Legrand Россия и СНГ.

«Наша основная задача – помогать клиентам накапливать средства и защищать их в трудных жизненных обстоятельствах. Мы гордимся тем, что можем ежегодно помогать все большему количеству россиян. Уже более 5 млн граждан доверили свое финансовое благополучие нашей компании. В планах на 2019 год – удержание лидерства по количеству клиентов с долгосрочными договорами страхования жизни, разработка новых инвестиционных и накопительных продуктов, предложение новых сервисов, в том числе онлайн, развитие всех видов медицинского страхования, дальнейшее увеличение агентской сети во всех регионах страны, активное развитие партнерских программ», - поделился Дмитрий Боткин, руководитель департамента страхования «Капитал Лайф Страхование Жизни».

«В первоочередные цели компании входит организация направления онлайн обучения по направлениям недвижимость, стартапы и инновации, а также юридическая поддержка и аспекты регулирования инвестиционной деятельности, что позволит увеличить охват и присутствие компании в отрасли, плюс - развитие партнёрских отношений с краудфандинговыми площадками и представителями рынка недвижимости по обмену опытом и информацией», - рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Звездная поддержка премии

В этом году в церемонии вручения премии приняли участие знаковые российские селебрити. Поддержать и поздравить лауреатов пришли основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, заслуженный художник России Никас Сафронов, телеведущий Владимир Березин, певец, финалист проекта «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин, заслуженная артистка России Жанна Эппле и другие.

Приглашенные знаменитости активно участвовали в проведении церемонии – поздравляли лауреатов и вручали награды. Поддерживать праздничную атмосферу во время вручения премий помогала и живая музыка – пианист на сцене виртуозно подбирал тематические мелодии для каждого лауреата.

А что в зале?

Организаторы премии ответственно подошли к созданию действительно праздничной атмосферы. Помимо приятного музыкального сопровождения и четкой организации вечера, гостей порадовал изысканный ужин. Продуманное до мелочей меню с богатой вариацией блюд, алкогольных и безалкогольных напитков пришлось по вкусу даже самым искушенным гурманам.

Лауреаты премии «Лучшие в России: Компани года и Персона года 2018»:

Компания года-2018

Банк – АО «Альфа-Банк»

Страховая компания – Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»)

Инвестиционная компания – ООО компания «БКС»

ТЭК – «Лукойл»

Электроэнергетика – «Россети»

Энергосбытовая деятельность – ГК «ТНС Энерго»

Машиностроение – «Ростех»

Черная металлургия – «ММК»

Цветная металлургия – «ГМК “Норильский никель”»

Химическая и нефтехимическая промышленность – «СИБУР Холдинг» «ФосАгро»

Агропромышленный комплекс – ГК «Содружество»

Пищевая промышленность – «Группа Черкизово», «ПепсиКо Холдингс»

Оптовая торговля – «Центр внедрения “ПРОТЕК”»

Розничная торговля – X5 Retail Group

Транспорт и логистика – «РЖД»

Лизинговая компания – АО «ЛК «Европлан»

Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство – «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Строительство – «ГК «Эталон»

Информационные технологии – «Национальная компьютерная корпорация»

Проект года – 2018

Ледовые шоу – Продюсерская компания «Илья Авербух»

Семейный отдых в Подмосковье – M'Istra'l Hotel & SPA

Поддержка малого бизнеса. Банк Бизнес-Партнеров – ПАО Сбербанк

Многофункциональные комплексные решения для спортивных объектов – Компания Legrand

Онлайн сервис в страховании жизни – ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»

Образовательная программа в сфере финансов – Академия управления финансами и инвестициями

Программы по управленческому и стратегическому консалтингу – Samolov Group

Приложение ВкусВилл – ВкусВилл

Многофункциональный туристический комплекс – Отель Yalta Intourist

Чартерные перевозки – AZUR air

Качество и Сервис. Проект «Мобильный сервис доставки цветов» — AMF международная сеть доставки цветов

Единая национальная система цифровой маркировки — Центр развития перспективных технологий

Акселератор для малого бизнеса — ПАО КБ «Центр-инвест»

Персона года 2018

Пищевая промышленность - Дымов Вадим, Основатель, Председатель совета

директоров компании «Дымов»

Машиностроение - Когогин Сергей, Генеральный директор «КАМАЗ»

Информационные технологии - Волож Аркадий, Генеральный директор

«ГК «Яндекса»

Персона года-2018 по версии редакции Anews