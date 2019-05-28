Обратиться к финомбудсмену для обязательного досудебного рассмотрения споров по ОСАГО можно будет по выплатам давностью до трех лет, что предусмотрено законом о финансовом уполномоченном. Об этом заявила руководитель автономной некоммерческой организации «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» (АНО «СОДФУ») Ольга Крайнова, сообщает ТАСС.

«Глубина проникновения закона назад установлена в три года. Если в прошлом году вы обращались в компанию, даже что-то получили, и сейчас вдруг узнали об этом институте, и вам показалось, что это несправедливо — вы также можете [обратиться]», — сказала она и подчеркнула, что обратиться за рассмотрением к финомбудсмену будет нельзя, если по спору ранее было вынесено судебное решение.

Обращение к финомбудсмену будет обязательным до подачи иска в суд, для гражданина обращение будет бесплатным. Уполномоченный будет разбирать споры на сумму до 500 тыс. рублей. При этом решение финобудсмена будет обязательно для исполнения, но может быть обжаловано в суде.

Сначала финомбудсмен будет заниматься только спорами по ОСАГО — с 1 июня 2019 года рассмотрение споров по ОСАГО с помощью финомбудсмена станет обязательным.

На все остальные виды страхования, после ОСАГО, закон о финомбудмене распространится с 27 ноября 2019 года. С 1 января 2020 года финомбудсмен получит возможность разбирать претензии к микрофинансовым организациям, с января 2021 года — с банками, ломбардами, НПФ и кредитно-потребительскими кооперативами.

Финансировать деятельность финомбудсмена в первый год будет ЦБ, затем служба будет существовать за счет взносов финорганизаций.

