Доля ВТБ в уставном капитале Banco VTB Africa составляет 50,1%.
ВТБ рассматривает возможность продажи принадлежащего ему пакета акций Banco VTB Africa (Ангола), сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Доля ВТБ в уставном капитале Banco VTB Africa составляет 50,1%.
«Мы рассматриваем возможность продажи пакета акций Banco VTB Africa, который принадлежит ВТБ. На данный момент о деталях сделки говорить преждевременно», — сообщили в банке.
Наблюдательный совет ВТБ в конце прошлого года одобрил увеличение уставного капитала Banco VTB Africa S.A. на 5 млрд кванз (около 16 млн долларов)
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