Visa впервые раскрыла на своем российском сайте размер межбанковской комиссии после того, как ритейлеры снова подняли вопрос о необходимости снижения ставок за прием карт (эквайринг) и их госрегулирования: в этом раунде борьбы они смогли дойти до президента России Владимира Путина, который в феврале назвал высокую комиссию за прием карт «квазиналогом на бизнес» и поручил проработать этот вопрос — банкиры и первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявили, что президента дезинформировали и ставок, на которые жаловался бизнес, — до 3% от суммы операции — просто нет, сообщают «Ведомости» .

Представитель Visa сказал, что, «следуя пожеланию регулятора, 23 апреля компания разместила в открытом доступе информацию о ставках межбанковской комиссии в России».

По словам сопредседателя комитета по платежным системам Ассоциации банков «Россия» Алексея Маслова, банки редко раскрывают ставки эквайринга, основной вклад в ставку вносит межбанковская комиссия (интерчейндж), которую банк, выпустивший карту, получает от банка, обслуживающего торговую точку; платежные системы эти тарифы не раскрывали, провоцируя повышенный интерес к ним со стороны ритейлеров и регулятора.

Раскрытие интерчейнджа — это шаг навстречу бизнесу, говорит Маслов: он показывает, что сейчас есть диалог между ритейлом, банками и платежными системами — если банк предлагает завышенную ставку за эквайринг, торговец всегда может сравнить ее с интерчейнджем и, если банки предлагают слишком большую наценку, добиться справедливой ставки или обратиться в другой банк.

ФАС указывала, что первостепенной проблемой, решение которой будет способствовать обеспечению конкурентных условий при расчетах картами, является непрозрачность ценообразования на услуги эквайринга, напомнил ее представитель — отсутствие в открытом доступе сведений о размерах межбанковских комиссий в совокупности с распространенной среди банков-эквайеров практикой установления стоимости услуг исключительно в индивидуальном порядке не позволяет торгово-сервисным предприятиям иметь четкое представление о предполагаемой стоимости услуг, что ограничивает их возможности сравнивать предложения разных банков для выбора лучших условий, а публикация интерчейнджа повысит конкуренцию, считает представитель ФАС, но наибольший эффект будет, если банки-эквайеры опубликуют в открытом доступе предельные значения своих тарифов и раскроют принципы их формирования.