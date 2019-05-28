Калининградские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в попытке распилить турбинкой банкомат в одном из круглосуточных отделений банка, сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

По версии полицейских, ранним утром 10 марта злоумышленник в маске зашел в терминальное помещение банка и при помощи строительных инструментов попытался распилить корпус одного из банкоматов. Оперуполномоченные уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения, изучили обстоятельства преступления и вышли на подозреваемого, которым оказался 58-летний ранее судимый местный житель.

«В результате обыска по месту жительства задержанного оперативники обнаружили и изъяли маску с прорезями для глаз, два незарегистрированных газовых пистолета и строительные инструменты, с помощью которых, предположительно, и было совершено преступление», — говорится в сообщении УМВД.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к совершению преступления) и пункту «б» части 4 статьи 158 (кража в особо крупном размере). Максимальное наказание по этим статьям — до 10 лет лишения свободы.