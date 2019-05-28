Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 млн рублей из кассы банка, сообщает пресс-служба МВД по республике.



«Разыскивается Хайруллина Луиза Рамилевна, 1983 года рождения, подозреваемая в хищении денежных средств на сумму более 20 миллионов рублей из банковской кассы. В настоящее время по заявлению представителей банка идет процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — сообщили в полиции.

Правоохранители отмечают, что женщине на вид 35—40 лет, ее рост 160—165 сантиметров, она плотного телосложения, лицо круглое, нос прямой, волосы светло-русые до плеч. Полиция просит жителей региона, обладающих информацией о ее местонахождении, сообщить следствию.



«Она работала старшим кассиром, известно, что исчезла и ее семья. Банк в настоящее время проводит ревизию, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего», — рассказал в свою очередь РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.