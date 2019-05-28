СКБ-Банк внедрил технологию Smart IDReader для распознавания паспорта РФ и банковских карт в мобильном банке для физических лиц, говорится в сообщении кредитной организации. Также она внедрена в мобильном приложении для оформления кредитных карт агентами банка «СКБ-агент».

Чтобы ввести паспортные данные в кредитную заявку, клиентам, агентам и партнерам банка достаточно отсканировать документ клиента в мобильном приложении. Для этого нужно показать разворот паспорта РФ камере телефона на несколько секунд, и она будет внесена в поля кредитной заявки.

Также технология позволяет при различном освещении распознавать номер, срок действия и имя владельца на всех типах банковских карт, включая неэмбоссированные карты и карты национальной платежной системы «Мир» .