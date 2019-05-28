Почти половине российских семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду, следует из исследования Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за IV квартал 2018 года. На товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает.

Из 48 тыс. домохозяйств, участвующих в исследовании, 59,2% опрошенных молодых семей не могут себе позволить товары долговременного пользования. При этом 57,9% неработающих пенсионеров сообщили о той же проблеме. Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ являются проблемными. Доля семей, которым не хватает средств на еду, составляет 0,7%.

Самая высокая доля респондентов, чей доход покрывает только расходы на еду, среди многодетных семей — 28,3%, а также среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, — 30,4%.

Согласно результатам исследования, количество семей, которые могут приобрести без затруднений только продукты, уменьшилось в годовом выражении — в конце 2017 года таких семей было 18%.

При этом в Ямало-Ненецком АО на конец 2018 года абсолютное большинство (100%) домохозяйств сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды уже затруднительна. В Новосибирской области таких семей 41,3%, в Орловской области — 39%, в Удмуртии — 34,9%. Доля семей, сообщивших о нехватке средств даже на еду, в IV квартале 2018 года снизилась на 0,1 п.п. — до 0,7%.

Также в исследовании отмечается, что российские семьи больше расходуют имеющиеся сбережения и берут кредиты. Доля израсходованных сбережений и заемных средств возросла с 7,8% в IV квартале 2017 года до 11% в IV квартале 2018 года. Доля денежного дохода среди располагаемых ресурсов (зарплата, выплаты и пособия) сократилась с 89,3% до 86,5%.