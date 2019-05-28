За последний год число россиян, которые ни на чем не экономят, сократилось до 17% и фактически вернулось на позиции двухлетней давности. При этом повысилась и интенсивность экономии, свидетельствуют данные апрельского опроса холдинга «Ромир». Лидерами по-прежнему являются такие категории как отдых и путешествия, еда, одежда и обувь.

Согласно полученным результатам, число экономящих увеличилось по всем статьям расходов. Итак, в рамках всех предыдущих опросов наибольшая доля россиян признавалась в экономии на еде в целом. Так и по результатам прошедшего исследования, почти четверть опрошенных (24%) заявила об экономии на еде. И доля таких ответов увеличилась с прошлого года с 17%. Однако в этот раз еда не стала главной статьей экономии, как в предыдущие годы. Больше, чем на еде, в течение прошедшего года россияне экономили на путешествиях — об этом заявили 29%.

Как и в прошлом году, на третье место по объемам экономии вышли траты на одежду и обувь, хоть и в значительно большем объеме. 23% опрошенных заявили об экономии подобного рода, тогда как в прошлом году этот показатель равнялся 9%.

На развлечениях россияне также экономили за последний год. С 6% в 2018 году число респондентов, которым пришлось урезать эту статью расходов, увеличилось до 22% в 2019 году. Каждый пятый опрошенный (20%) ответил, что за последний год пришлось меньше тратить на деликатесы. Годом ранее подобный ответ давали только 6% респондентов.

По другим видам трат доли экономящих составили от 5% до 15%. Однако стоит отметить, что за год по всем этим статьям расходов число экономящих резко выросло. Так, об экономии на ресторанах заявили 15% респондентов, а годом ранее таковых было еще 4%. На алкоголе и сигаретах экономили 13% россиян при 5% аналогичных ответов годом ранее.

В течение последнего года расходы на гаджеты сократили 11% опрошенных. По 8% респондентов отметили экономию на косметике и бытовых услугах, по 7% — на медицине и занятиях спортом. 5% россиян экономили на транспорте и 4% — на мобильной связи.

Подобные результаты исследования вполне закономерны, говорит президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин. «Непростая экономическая ситуация в стране приняла затяжной характер. Казалось, что самые тяжелые 2015 и 2016 годы позади, и россияне немного расслабились в 2017-м. Однако очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили наших граждан опять затянуть пояса», — комментирует эксперт.