Хранить деньги в долларах предпочитают 27% опрошенных россиян, согласно исследованию Hi-Tech Mail.ru. Рубль и евро заняли второе и третье место — за них проголосовали 26% и 17% соответственно. При этом почти каждый десятый (9%) житель России выбрал биткоин в качестве валюты для сбережения.

В рейтинг надежных валют первое место занял доллар (43%) по мнению россиян. Также 24% опрошенных выбрали евро и 15% — рубль.

На вопрос, считают ли россияне биткоин надежной валютой, 82% ответили отрицательно, еще 72% не готовы брать кредит на его покупку.

Также 72% респондентов ожидают падение рубля уже в этом году. При этом только половина россиян (50%) планируют делать сбережения.