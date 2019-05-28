Владельцам карт Новикомбанка платежной системы Visa стали доступны мобильные платежные сервисы Samsung Pay и Google Pay, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Эта технология позволяет оплачивать покупки без использования обычной банковской карты — достаточно одного касания мобильным устройством к платежному терминалу на кассе. При этом Samsung Pay за счет собственной технологии Samsung MST (Magnetic Secure Transmission) — позволяет производить оплату на любых типах терминалов, в том числе, тех, которые не поддерживают стандартную NFC технологию для бесконтактной оплаты. Сервисы Samsung Pay и Google Pay также доступны для оплаты покупок в интернет-магазине», — уточняют в банке.

Все владельцы банковских карт Visa Новикомбанка могут создать цифровой аналог своей банковской карты — токен в приложениях Samsung Pay и Google Pay. Платежи по банковским картам становятся более безопасными благодаря технологии токенизации Visa, отмечают в финучреждении.

Для защиты данных Samsung Pay на устройствах, независимо от операционной системы, используется специальная платформа безопасности Samsung KNOX, а также обязательная для каждого платежа авторизация пользователя по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду.