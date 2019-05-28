Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) разработало для кредиторов сервис «Сигнальные кредитные отчеты по информационной части кредитной истории», говорится в сообщении бюро.

Сервис предоставляется в целях выдачи кредита и основан на данных из информационной части кредитной истории.

В него включены данные по появлению новых кредитных заявок субъекта, их одобрении или отклонении (с причинами отказов), о выдаче и погашении кредитов по данным заявкам, а также о признаках дефолта.