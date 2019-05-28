По ее словам, риски могут быть частично покрыты государством.
Банк России допускает возможность снижения первоначального взноса по ипотеке для жителей сельской местности при низком показателе долговой нагрузки заемщика, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече фракции «Единая Россия» в Госдуме. Об этом сообщает RNS.
«Понимая особую приоритетность развития ипотеки на селе и то, что это будет поддержано госпрограммами, мы посмотрим, можно ли ввести какое-то регулирование, чтобы банки также участвовали в этой программе. Может быть, нам поможет показатель долговой нагрузки. Если у него (заемщика. — Прим. ред.) уже есть накопленная долговая нагрузка, то, наверное, здесь не надо разрешать без первоначального взноса вступать в ипотеку, но если показатель долговой нагрузки низкий, то можно рассмотреть этот вопрос», — сказала Набиуллина.
По ее словам, в данном случае риски частично будут покрываться государством.
Также Набиуллина добавила, что у ЦБ есть регулирование, которое дестимулирует банки выдавать ипотечные кредиты в случае с низким первоначальным взносом.
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