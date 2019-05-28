Глава Банка России Эльвира Набиуллина на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме предложила ввести уголовное наказание за создание нелегальных микрофинансовых организаций. Об этом сообщает RNS.

«Это нелегальная деятельность. И здесь нужно, на наш взгляд, вводить и уголовную ответственность, потому что ее нет… Мы надеемся, что вы поддержите... Нелегальные микрофинансовые организации и нелегальные кредиторы — это, конечно, должна быть уголовная ответственность. И первым надо быстро блокировать сайты...», — сказала Набиуллина и отметила, что Интернет является основным способом привлечения клиентов в нелегальные МФО.

По словам главы ЦБ, число выявленных нелегальных кредиторов в России увеличилось в 2018 году на 70% и составило около 2 300.