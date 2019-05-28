Московский кредитный банк (МКБ) представил обновленное направление частного банковского обслуживания MKB Private Bank. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Услуги MKB Private Bank включают в себя комплекс банковских и инвестиционных решений. Учитывая индивидуальные потребности клиентов, эксперты MKB Private Bank решать финансовые и нефинансовые задачи.

Одновременно с обновлением бизнес-подразделения произошла смена логотипа и фирменного стиля MKB Private Bank, который отличается от брендинга МКБ.