Годовое общее собрание акционеров Московского Кредитного Банка утвердило решение направить на выплату дивидендов акционерам по итогам 2018 года в сумме почти 3 млрд рублей, говорится в материалах банка.



«Общее собрание акционеров приняло решение о распределении прибыли по итогам 2018 года согласно рекомендациям наблюдательного совета банка: 2 978 768 085,26 рублей — направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям; 9 146 145 260,39 рублей — оставить в распоряжении банка; выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 0,11 рублей на одну обыкновенную именную акцию; утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 7 июня 2019 года», — говорится в сообщении банка.

На собрании переизбран состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии МКБ в прежнем составе.

Также годовое общее собрание акционеров одобрило выплату вознаграждений членам наблюдательного совета банка до следующего годового собрания акционеров в 2020 году, а также компенсацию всех разумных расходов членов наблюдательного совета банка в рамках исполнения ими своих обязанностей.