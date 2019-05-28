Минфин России 29 мая 2019 года проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

На первом аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26209RMFS с датой погашения 20 июля 2022 года без установленного лимита предложения.

На втором аукционе Минфин предложит ОФЗ-ПД выпуска № 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 года также без установленного лимита предложения.