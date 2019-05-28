В России необходимо установить единые стандарты качества оказания госуслуг в электронном виде, учесть при этом мнение людей и опыт регионов-лидеров в этой сфере, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Мы должны установить единые стандарты качества оказания услуг в электронном виде, здесь нужно учитывать и те решения, наработки регионов-лидеров, которые существуют, и, конечно, мнение людей о том, насколько это удобно и нравится», — заявил Медведев на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию во вторник.

Глава Кабмина отметил, что сейчас предусмотрено создание цифровых облачных платформ за счет федерального бюджета; на их базе могут создаваться типовые региональные и муниципальные услуги. «Но главное, чтобы сами регионы могли пользоваться этими платформами», — уточнил он.

Наряду с этим, в ближайшие два года на едином портале госуслуг появится так называемый «единый конструктор электронных форм заявлений», что упростит запуск типовых сайтов в регионах и на местах, ускорит процедуры, добавил Медведев.

Также, по его мнению, цифровые услуги нужно группировать по основным жизненным, деловым ситуациям и предоставлять их в комплексе, чтобы, например, регистрируя рождение ребёнка, человек одновременно смог узнать, какие у него в связи с этим появились новые права и льготы, в тот же момент оформить все положенные пособия.

Он напомнил, что к 2024 году 70% госуслуг для граждан и бизнеса должны будут оказывать в цифровом формате. При этом граждане уже сейчас активно пользуются этими возможностями, уточнил премьер.