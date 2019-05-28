Клиенты «Открытия Брокер» получили возможность пополнять брокерские счета онлайн с помощью карт. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Функционал доступен владельцам рублевых карт платежных систем Visa, Mastercard, «Мир». Все транзакции осуществляются через систему моментальных платежей Moneta.ru в течение часа.

Сервис пополнения доступен для счетов на фондовом, срочном и валютном рынках Московской биржи. Комиссия за перевод денежных средств составляет 1%, но не менее 45 рублей за операцию. Деньги поступают на счет в течение часа после активации брокерского счета.

Действующие клиенты брокера также могут пополнять счет с банковской карты в личном кабинете клиента. Безопасность переводов в личном кабинете обеспечивается двухфакторной аутентификацией клиента — для входа в сервис необходимо ввести логин, пароль и проверочный код, который придет в СМС-сообщении на номер, указанный клиентом в анкете при открытии счета.