Госдума приняла в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект о новой модели и процедуре отбора для участников специнвестконтракта (СПИК).

Механизм специальных инвестиционных контрактов введен законом «О промышленной политике в РФ» от 31 декабря 2014 года. Для развития высокотехнологичного производства, в том числе для стимулирования импортозамещения, законопроект предусматривает совершенствование механизма СПИК с переходом от действующего преимущественно инвестиционного механизма на развитие и передачу в достаточном объеме новых технологических компетенций, что предполагает новую модель СПИК, другие процедуры отбора проектов.

Законопроект уточняет понятие СПИК для фиксации необходимости разработки и внедрения передовых технологий. Перечень таких технологий будет утверждаться правительством России для производства промышленной продукции на основе таких технологий в рамках СПИК.

Предлагается ввести конкурсный отбор участников СПИК. При этом предусматривается возможность проведения как открытого, так и закрытого конкурсного отбора. Предлагается также расширить круг участников СПИК, установив обязательное участие в качестве стороны СПИК органов власти всех уровней. Увеличиваются предельные сроки действия СПИК: не более 15 лет для проектов с объемом инвестиций до 50 млрд рублей включительно и не более 20 лет для проектов свыше 50 млрд рублей Исключается требование по минимальному объему инвестиций для возможности претендовать на заключение СПИК. Налогоплательщикам — участникам СПИК будут предоставляться льготы по налогу на прибыль на весь срок реализации проекта.

Законопроект направлен на увеличение создания добавленной стоимости в экономике с максимальной конкуренцией в процессе его реализации, привлечение долгосрочных негосударственных инвестиций в высокотехнологичные проекты, предусматривающие внедрение передовых технологий, указывают в правительстве.

Как подчеркнул замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, законопроект будет способствовать достижению цели увеличения доли инвестиций в основной капитал до 25% от ВВП в 2024 году.