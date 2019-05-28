В девяти из десяти случаев причиной утечки данных из корпоративных облачных хранилищ становится человеческий фактор, выяснили эксперты «Лаборатории Касперского». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Несмотря на то, что компании обеспокоены целостностью и надежностью внешних облачных платформ, киберинциденты в этих средах, как раз наоборот, чаще происходят из-за внутренних причин. Так, лишь каждая десятая (11%) утечка данных из облака стала возможной из-за тех или иных действий провайдера, в то время как треть всех киберинцидентов в облаке (31% в России и 33% в мире) произошла из-за доверчивости сотрудников компании, попавшихся на приемы социальной инженерии», — прокомментировали в компании.

Всего 54% компаний в России внедрили специализированные решения для защиты облачной инфраструктуры. В «Лаборатории» предполагают, что руководители считают, что ответственность за защиту облачных сервисов лежит на поставщике, либо «пребывают в ложном убеждении, что защитные решения для конечных устройств способны оградить от угроз также и облачные среды».

Использование облачной IT-инфраструктуры позволяет компаниям сделать бизнес-процессы более гибкими, сократить капитальные затраты и повысить скорость предоставления IT-услуг. У организаций тем не менее возникают опасения насчет безопасности хранения данных в «облаках». В России 26% компаний выказывают беспокойство по поводу возможных киберинцидентов в IT-инфраструктуре, управляемой сторонним поставщиком.