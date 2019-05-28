Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Горбанка на уровне «ruB-» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен низкой оценкой рыночных позиций и уровня корпоративного управления, удовлетворительным качеством активов, приемлемой позицией по ликвидности, а также высоким уровнем достаточности капитала при низких показателях рентабельности деятельности», — отмечают эксперты.

Низкая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Агентством отмечается наличие у банка ресурсов для более динамичного наращивания кредитных операций, однако за прошедший год размер кредитного портфеля сократился на 7%.

Аналитики указывают на высокий уровень достаточности капитала и низкую способность к его генерации. При этом банк демонстрирует стабильное покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.

Качество активов оценивается как удовлетворительное. Основным источником фондирования банка выступают его собственные средства, при этом привлеченные вклады населения и остатки на расчетных счетах юрлиц составляют около 20% валовых пассивов.

Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии развития, рассчитанной на 2018—2020 годы. Согласно стратегии, приоритетными направлениями являются корпоративное кредитование клиентов, занимающихся оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами, а также наращивание комиссионных доходов за счет выдачи банковских гарантий, эквайринга, РКО и оказания инкассаторских услуг. Вместе с тем, заложенные в стратегии развития цели, по мнению агентства, не способствуют усилению конкурентных позиций банка на горизонте планирования.