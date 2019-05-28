В случае принятия закона семьи с тремя и более детьми смогут обратиться в банк для получения компенсации.
«ДОМ.РФ» предложил использовать Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС) для автоматизации процесса приема заявок на компенсацию ипотеки многодетным семьям. Об сообщил во вторник ТАСС представитель организации.
«Для взаимодействия с банками [по этому вопросу] «ДОМ.РФ» предложил использовать Единую информационную систему жилищного строительства. Это позволит автоматизировать процесс приема заявок и принятия решения по ним, чтобы многодетные семьи могли в короткие сроки получать поддержку государства», — рассказали в «ДОМ.РФ».
В случае принятия закона семьи с тремя и более детьми смогут обратиться в банк для получения компенсации. Банк будет направлять пакет документов семьи в «ДОМ.РФ». Последний будет перечислять сумму в банк на погашение части ипотечного кредита заемщика. Программой смогут воспользоваться и те многодетные семьи, у которых давно оформлен ипотечный кредит, и будет действовать на готовое и строящееся жилье.
По данным «ДОМ.РФ», экономия семьи за счет программы вместе с материнским капиталом и налоговым вычетом может составить более 1 млн рублей. В компании исходили из средней стоимости жилья в 2,74 млн рублей за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, что составляет более 40% стоимости квартиры.
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