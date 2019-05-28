Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК) будут обязаны исполнять базовые стандарты, разработанные саморегулируемыми организациями (СРО) СКПК в соответствии с требованиями Банка России, говорится в проекте указания регулятора.



В документе представлен перечень базовых стандартов, обязательных для исполнения всеми СКПК независимо от членства в СРО, который включает в себя стандарты корпоративного управления, защиты прав и интересов потребителей услуг СКПК, совершения операций на финансовом рынке, а также стандарт по управлению рисками.

Регулятор определил подлежащими стандартизации такие операции СКПК, как привлечение денежных средств членов и ассоциированных кредитных кооперативов; выдача займов, погашение по которым предполагается за счет средств материнского (семейного) капитала; поручительство кредитного кооператива по обязательствам членов кредитного кооператива; размещение средств резервного фонда кредитного кооператива; совершение операций в качестве страхового агента; совершение операций в качестве банковского платежного агента (субагента); совершение операций в качестве платежного агента (субагента).

Разработанные СРО стандарты должны быть согласованы комитетом по стандартам, а затем утверждены Банком России. Предложения и замечания по документу принимаются с 28 мая по 11 июня 2019 года.