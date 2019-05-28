Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, рассказал в интервью «Российской газете» заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко. Такую же технологию регулятор планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.

По словам Демиденко, банкноты номиналом 200 рублей выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием. На протяжении более чем года активного обращения технология, показала себя очень хорошо и теперь Банк России переносит этот опыт на другие банкноты, которые часто переходят из рук в руки, пояснил Демиденко.

«Еще в 2016 году мы выпустили в обращение тестовую партию из четырех вариантов обычных сторублевок, отличающихся видом лакового покрытия, — рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ. — Результаты обращения этих банкнот отслеживались по их серийным номерам. Наше оборудование позволяет учитывать таким образом около 80% банкнот, поступающих к нам из обращения, и наблюдать степень их износостойкости. Благодаря этому мы определили, какой лак дает самый качественный эффект».

В этом году регулятор планирует лакировать около трети выпускаемых 100-рублевых банкнот, сообщил Демиденко. Он пояснил, что экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию.