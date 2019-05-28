Банк, кредитующий какой-либо проект с гарантией госкорпорации «ВЭБ.РФ», сможет формировать в 5 раз меньше резервов — это сделает более выгодным для банков участие в синдицированных кредитах для проектов, в том числе в рамках проекта фабрики проектного финансирования, сообщает «Коммерсант» . Заседание набсовета «ВЭБ.РФ» в понедельник 27 мая, на котором, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, планировалось обсудить работу фабрики проектного финансирования, совпало с заявлением Центробанка о снижении со 100% до 20% коэффициента риска, применяющегося к рублевым кредитам с гарантией «ВЭБ.РФ».

Участие банков сейчас особенно актуально для фабрики — именно за счет синдикатов финансируются проекты в ожидании выпуска облигаций Специализированного общества проектного финансирования (СОПФ; «дочка» Внешэкономбанка). Привлекаемые через такие облигации средства также направляются на предоставление части синдицированного кредита на финансирование отобранных проектов. Санкционные риски спровоцировали отток нерезидентов с рынка ОФЗ и сделали финансирование проектов фабрики за счет привлеченных ВЭБом заемных средств не вписывающимся в плановые параметры.

Весной 2019 года оценка рынками вероятности распространения санкционных ограничений на российский госдолг стала снижаться — в майских рекордных размещениях ОФЗ нерезиденты приобрели более 40% бумаг, инвестировав с начала года в госдолг РФ 455 млрд рублей, причем впервые, в основном вне стратегии carry trade. В середине мая ЦБ все же зарегистрировал программу облигаций СОПФ. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, ограничивается объемами госгарантий правительства — 294 млрд рублей. Новый срок возможного выпуска облигаций — до конца 2019 года. Таким образом, у «ВЭБ.РФ» будет возможность выбрать момент наиболее благоприятной конъюнктуры — как ранее пояснял первый зампред госкорпорации Николай Цехомский, принятие решения о выпуске облигаций будет основываться на возможности получить наиболее выгодные для ВЭБа условия размещений.

Фабрика проектного финансирования предполагает финансирование проектов по принципу «80 на 20», где 20% приходится на собственные средства инициатора проекта, остальное составляют заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта. Набсоветом «ВЭБ.РФ» уже принято решение о финансировании трех проектов общей стоимостью более 200 млрд рублей, на рассмотрении госкорпорации находятся еще семь проектов — уже примерно на 950 млрд рублей.