Оформление депозита возможно при условии размещения средств в накопительное страхование жизни в Банке.

Вклад оформляется в рублях. Минимальная сумма вложения составляет 100 тыс. рублей, максимальная – 50 млн рублей. Сумма вклада не должна превышать пятикратный размер суммы страхового взноса по программе накопительного страхования жизни. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены.

Срок размещения на выбор клиента – 181 или 367 дней. При открытии вклада на полгода эффективная ставка с учетом капитализации составит 8,81% годовых, на год — 9%. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Программа накопительного страхования жизни позволяет учесть непредвиденные обстоятельства и сохранить финансовую стабильность всей семьи практически в любых ситуациях. Страховой продукт дает возможность накопить определенную сумму денег к заранее выбранной дате, а также уберечь себя и свою семью от незапланированных финансовых потерь. Клиентам банка «Возрождение» доступны совместные программы накопительного страхования с компаниями «ВСК-Линия жизни», «МАКС-Жизнь» и «СК «Ренессанс Жизнь».

Открыть вклад можно только в отделениях Банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).