Группа «Связной» объявила о завершении юридического и операционного слияния с «Евросетью». CEO объединенной компании Александр Малис покинул этот пост, гендиректором группы назначена Оксана Гуськова, сообщили журналистам в пресс-службе «Связного»,.

«Группа «Связной» объявляет об успешном завершении интеграции лидеров рынка — розничных сетей «Связной» и «Евросеть». Генеральным директором группы «Связной» с 1 июня 2019 года назначена Оксана Гуськова, в настоящее время старший вице-президент по коммерческой деятельности компании. Александр Малис, ранее занимавший эту позицию, оставляет должность», — говорится в сообщении.

До прихода в «Связной» в августе 2018 года Гуськова руководила операционным бизнесом национальных компаний потребительского сектора, включая PepsiCo Russia, «Вимм-Билль-Данн», «Русагро», «Мистраль», уточняется в сообщении.

В мае 2018 года «МегаФон» и группа SLV Олега Малиса закрыли сделку по объединению ретейлеров. Ранее группа SLV была контролирующим акционером «Связного», «МегаФону» принадлежало 100% «Евросети». Согласно условиям сделки, основным акционером объединенной компании стала группа SLV, «МегаФон» получил 25% плюс одну акцию. Миноритарным акционером объединенной компании является НПФ «Благосостояние», уточнял Малис.

Тогда же Малис, будучи президентом «Евросети» с апреля 2009 года, занял пост CEO объединенной компании.