Совет директоров МТС определил кандидатов для голосования по выборам в совет директоров. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Новыми кандидатами стали неисполнительный директор Polyus Gold Антониос Антониу, заместителя председателя совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков и советник президента на общественных началах Валентин Юмашев.

Также в список кандидатов на голосование вошли управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков, президента и председатель правления МТС Алексей Корня; управляющий партнер АФК «Система» Всеволод Розанов, независимые директора Регина фон Флемминг, Томас Холтроп и вице-президент по стратегии АФК «Система» Артем Засурский.