Соединенные Штаты пока не готовы к тому, чтобы прийти к заключению торгового соглашения с Китаем, однако надеются в будущем выработать соответствующий документ. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Я думаю, что они [Китай], вероятно, хотели бы заключить сделку на условиях, которые были до того, как они попытались пересмотреть их. Они хотели бы заключить сделку. Мы не готовы заключить сделку», — сказал он.

При этом Трамп отметил, что в настоящее время из-за повышенных пошлин на китайские товары в американскую экономику поступают дополнительные средства. Кроме того, президент США выразил надежду, что в будущем Вашингтон и Пекин смогут заключить «отличную торговую сделку».

Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены: с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму 200 млрд долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.