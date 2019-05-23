Об этом говорится в материалах оператора.
Совет директоров «МегаФона» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, говорится в материалах оператора.
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества чистую прибыль общества, полученную по результатам 2018 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать», — говорится в сообщении компании.
Собрание акционеров оператора состоится 28 июня, реестр на участие в собрании закроется 6 июня.
По результатам 2017 года оператор также не выплачивал дивиденды.
Как сообщалось, «МегаФон» получил в 2018 году в России 22,422 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, при этом совокупный показатель телекоммуникационной группы оказался несколько меньше.
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