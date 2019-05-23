Совет директоров Газпромбанка рекомендовал годовому собранию акционеров, которое состоится 26 июня, утвердить выплату дивидендов по итогам 2018 года на общую сумму в размере 18,378 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.



Предполагается, что банк направит 7,64 млрд рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям из расчета 13,04 рубля на одну акцию, а также 10,74 млрд рублей на выплаты по привилегированным акциям типа Б, по 853,96 рубля на акцию.

На префы типа А совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды. Банк сообщает также, что при распределении прибыли 2018 года образовался дефицит в размере 9,585 млрд рублей, который будет покрыт единовременно из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Кроме того, совет директоров рекомендовал направить 8 млрд рублей в качестве взносов в целевые фонды и пополнить резервный фонд банка на сумму около 1 млрд рублей. Также банк планирует внести в НКО «Фонд промышленных активов» взнос в размере 2,4 млрд рублей.