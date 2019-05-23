Сотрудники московского Управления экономической безопасности (УЭБ) МВД проводили проверку сделки, которая легла в основу уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, еще летом 2018 года, следует из запросов полиции у банка «Восточный» (есть у РБК). Информацию подтвердили три источника, близкие к разным сторонам корпоративного конфликта, и собеседник, знакомый с информацией о проверке. Однако проверка не закончилась возбуждением дела: его уже в 2019 году завел Следственный комитет по заявлению миноритария банка Шерзода Юсупова.

Запрос о предоставлении информации УЭБ Главного управления МВД по Москве направило в банк «Восточный» 28 мая 2018 года. Полицию интересовало, выдавал ли банк «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ) кредиты в 2015 году, а также объем задолженности у банка по заключенным с ПКБ кредитным договорам. Полицейские требовали предоставить ответ до 1 июня 2018 года. В середине июня банк получил повторный запрос от УЭБ ГУВД Москвы (есть у РБК) с требованием предоставить информацию о сделках между ПКБ и «Восточным» в период с 2015-го по май 2018 года уже по решению Замоскворецкого суда Москвы.

В июле четверым членам совета директоров «Восточного» пришли повестки из МВД с требованием явиться для дачи объяснений, сообщили РБК три источника. Часть повесток пришла одним днем — 9 июля, а опросы были назначены на 12 июля. Юсупову нужно было явиться в ОВД в 10:00, Зюзину в 12:00, Аветисяну в 14:00, Абгаряну в 15:00. Тогда в совете директоров банка были девять человек, четверо от Baring Vostok (Майкл Калви, Иван Зюзин, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян) и пятеро от «Финвижн» (Артем Аветисян, Юсупов, Светлана Труханович, Александр Калинин и Юрий Данилов).

Повестки, по словам знакомого с ситуацией источника, получили все члены совета директоров, это подтвердил еще один источник РБК. «Все члены совета директоров давали соответствующие показания. Но ситуация не была разрешена, как известно», — сказал РБК собеседник.

Проверка МВД тогда не привела к возбуждению дела, говорит источник РБК, близкий к Baring. О том, что проверка была осуществлена, но ничем не закончилась, сообщил еще один источник РБК, знающий об этом от Baring. Отказ в возбуждении дела по поводу этих сделок был, но документы были изъяты правоохранительными органами в рамках нового дела, отметил он. Собеседник, близкий к совету директоров «Восточного», сказал, что МВД заинтересовалось сделками с ПКБ летом 2018 года и запросы поступали на имена членов совета, но чем закончилась проверка, он не знает, так как затем была «тишина». Он не исключил, что запросы могли поступать в банк и позднее.

Новое дело в отношении сделок между «Восточным» и ПКБ через полгода завел Следственный комитет после заявления Юсупова в ФСБ.

«Финвижн» перенаправила вопросы РБК в банк и членам совета и сообщила, что в компанию запрос из МВД не поступал. В Baring Vostok сообщили, что «фонд и его сотрудники всегда сотрудничают с регулирующими и правоохранительными органами», но не могут разглашать детали. «Восточный» отказался от комментариев. В пресс-службе ГУ МВД по Москве отказались от комментариев и посоветовали обратиться в Следственный комитет России. РБК направил запрос в пресс-службу СКР.