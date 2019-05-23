Сбербанк запускает корпоративный мессенджер «СберЧат», созданный на базе платформы dialog (входит в экосистему Сбербанка). Основная цель — повысить эффективность и удобство коммуникаций сотрудников Сбербанка, а также компаний его экосистемы, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«На данном этапе «СберЧат» позволит сотрудникам Сбербанка и его дочерних компаний оперативно обмениваться сообщениями, документами, фото, аудио- и видеоконтентом, создавать каналы коммуникации, совершать звонки на личные и рабочие номера сотрудников», — отмечается в релизе.

В дальнейшем запланировано расширение функциональности мессенджера и значительное увеличение числа сотрудников, использующих его в своей работе.

«СберЧат» доступен на наиболее востребованных платформах, среди которых — web-версии браузеров Google Chrome и «Яндекс.Браузер», десктоп-версии на ОС Windows и MacOS, а также в мобильных приложениях для операционных систем Android и iOS.