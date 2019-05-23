Российский рынок акций рос на возобновлении надежд на американо-китайскую торговую сделку; парламент Великобритании объявил об отставке. В минувшую пятницу российский рынок акций вернулся в сбалансированное состояние, продемонстрировав сильный рост на фоне улучшения настроений в мире в связи с надеждами на мирное разрешение американо-китайского торгового спора. Однако на закрытии он немного снизился – индекс РТС вырос на 0,3% до 1 279 пунктов, а индекс ММВБ не изменился и закрылся на отметке 2 616 пунктов – после резкого падения цен на нефть ближе к вечеру. Рубль на открытии укрепился на 0,5% до 64,55 руб. за барр. и устойчиво торговался в более привычном торговом диапазоне. Цены на нефть в пятницу на закрытии выросли (Brent подорожала на 1,4% до 68,69 руб. за барр.), хотя в течение дня демонстрировали небольшие колебания после того как Дональд Трамп заявил о своем намерении отправить на Ближний Восток еще 1 500 американских солдат и одобрил в обход Конгресса продажу оружия на сумму $2 млрд Саудовской Аравии. Европейские рынки открылись на позитивной ноте, и весь день росли (индекс StoxxEuro600 вырос на 0,5%), завершив неспокойную неделю, за которую европейские биржи потеряли в среднем 2,5%, в плюсе. Британский фунт (GBP укрепился на 0,4% до 1 270 фунтов за доллар) восстановился после того как Тереза Мэй объявила, что 7 июня уходит в отставку. Наиболее вероятный претендент на этот пост – Борис Джонсон, лидер Консервативной партии и бывший глава МИД. Все говорит о том, что российский рынок сегодня будет расти: Вполне вероятно, что сегодня российский рынок акций продолжит расти, а лидерами роста станут компании нефтегазового сектора. Сужение спредов между месячными нефтяными контрактами усиливает ожидания того, что санкции США против Ирана и волна кризисов от Венесуэлы до Ливии, будут ограничивать мировые поставки. Кроме того, напряженность на Ближнем Востоке достигла апогея в выходные дни после того как Дональд Трамп заявил о своем намерении отправить на Ближний Восток еще 1 500 американских солдат и одобрил в обход конгресса продажу оружия на сумму $2 млрд Саудовской Аравии. Таким образом, цены на нефть (Brent +0,1% до 68,77 долл. За барр.) сегодня утром растут, отыгрывая потери прошлой недели. Сегодня все будут тщательно анализировать итоги выборов в Европарламент, где Зеленые получили большинство голосов, хотя на российский рынок это событие никак не влияет в ближайшем будущем. Напомним, что рынки США и Великобритании сегодня закрыты в связи с Днем памяти в США и празднованием весеннего банковского дня в Великобритании, поэтому объемы торгов вероятно будут низкими.

Розничные кредиты выросли на 2,0% м/м в апреле, но розничные депозиты также оказались сильнее; неоднозначно ЦБ представил предварительную статистику по банковскому сектору за апрель, которая указывает на то, что монетарные власти все еще не смогли достичь замедления розничного кредитования. Рост розничных кредитов составил 2,0% м/м в апреле против 1,7% м/м в марте, что эквивалентно росту на 23,8% г/г. Это предполагает, что комментарии ЦБ по поводу опасений в отношении перегрева рынка розничного кредитования не имеют никаких последствий для роста рынка. Единственный позитивный момент заключается в том, что в прошлом месяце продолжающийся рост розничных кредитов сочетался с ускорением роста розничных депозитов. Рублевые депозиты выросли на 2,6% м/м после роста всего на 0,3% м/м в марте и составил 7,1% г/г в годовом выражении. Поскольку уровень валютных депозитов, по всей видимости, не менялся и составил примерно $93 млрд, столь сильный приток розничных депозитов стал позитивным сюрпризом. Тем не менее, это может оказаться разовым явлением, тогда как значительный рост розничного кредитования производит впечатление устойчивого тренда. В результате мы считаем, что банковская статистика за апрель указывает в целом на ухудшение финансовой позиции российских домохозяйств.

Оборот розничной торговли вырос на 1,2% г/г в апреле несмотря на рост реальных зарплат на 1,6% г/г; нейтрально Оборот розничной торговли вырос на 1,2% г/г в апреле, что ниже консенсус-прогноза (1,4% г/г) и наших ожиданий (1,3% г/г). Это подтверждает наше мнение о том, что потребительский тренд, вероятно, будет слабым в ближайшие месяцы. Быстрый рост номинальных и, следовательно, реальных зарплат в апреле привел к улучшению динамики на рынке депозитов физлиц – в апреле рост рублевых розничных депозитов подскочил до 2,6% м/м после роста на 0,3% м/м в марте. Поскольку рост доходов положительно сказался на динамике депозитов, мы по-прежнему склоняемся к тому, что ЦБ понизит процентную ставку на своем заседании 14 июня.

Банк “Санкт-Петербург”: прогноз финансовых результатов за 1К19 по МСФО

Банк “Санкт-Петербург” завтра представит финансовые результаты за 1К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем, что показатели будут слабыми (чистая прибыль снизится на 41% г/г при ROAE на уровне лишь 5,7%), а убыток от операций на финансовых рынках (впервые с 3К14) станет основной причиной снижения чистой прибыли. В то же время динамика чистого процентного дохода по-прежнему будет сильной на фоне значительного роста розничных кредитов на 21% г/г и устойчивости ЧПМ. Мы считаем, что отчетность не окажет давление на акции, так как приближающиеся рекордно высокие дивидендные выплаты (дата отсечения назначена на 6 июня; дивидендная доходность составит 6,6%) и еще один обратный выкуп акций (он будет обсуждаться Наблюдательным советом банка 29 мая) окажут поддержку бумагам компании. Акции торгуются по коэффициенту P/BV 2019П на уровне 0,3x и по коэффициенту P/E на уровне 2,8x, что предполагает дисконт в 13-24% к средним показателям за 2017-2018 гг.

Прогноз на 1К19: Согласно нашему прогнозу, чистый процентный доход за 1К19 вырастет на 12% г/г до 5,7 млрд руб. (при увеличении чистой процентной маржи на 0,1 п.п. до 3,7%) благодаря росту розничных кредитов на 21% г/г. По нашему прогнозу, чистый комиссионный доход вырастет на 7% г/г. Мы учли убыток по операциям на финансовых рынках в размере 0,5 млрд руб. (о чем банк сообщил в своих ранее опубликованных результатах по РСБУ), по всей видимости, в связи с короткой позицией по ОФЗ. Мы ожидаем, что резервы за 1К19 составят 1,6 млрд руб., что на 8% ниже г/г, при стоимости риска в 1,8% в 1К19 (-0,2 п.п. г/г), а коэффициент покрытия кредитов третьей стадии будет находиться на уровне 90%. По нашему прогнозу, операционные расходы за 1К19 составят 3,6 млрд руб. (что на 21% выше г/г) при увеличении коэффициента “расходы/доходы” на 12,6 п.п. г/г. В итоге чистая прибыль составит 1,1 млрд руб. (что на 41% ниже г/г при ROAE в 5,7%), что на 23% ниже консенсус-прогноза, учитывая более консервативные оценки операционных расходов и убытка по операциям на финансовых рынках.

Телефонная конференция состоится 28 мая в 16:00 мск / 9:00 по нью-йоркскому времени / 14:00 по лондонскому времени. Номера для участия мы приводим ниже: +44 207 194 3759. Пароль: 38979197#

Обзор стратегии 2022 г.; обновление финансовый модели и повышение РЦ Банк ВТБ в минувший четверг провел презентацию, посвященную стратегии банка на период с 2019 до 2022 гг. ВТБ до 2022 года планирует повысить чистую прибыль до 300 млрд руб. при ROAE 15% за счет расширения розничного бизнеса (как кредитного, так и транзакционного), а также оптимизации расходов. Менеджмент подтвердил свое намерение направлять 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды в период с 2019 до 2022 гг., что при текущих уровнях котировок соответствует дивидендной доходности 9,7% по итогам 2019 г. (однако зависит от показателей достаточности капитала). Вицелом, на наш взгляд, стратегия ВТБ сосредоточена на том, чтобы привести продуктовое предложение и внутренние процессы банка в соответствие с уже существующим на рынке стандартами. Мы повысили оценку чистой прибыли на 2019-22 на 2-15%, оставаясь на 1-18% ниже ожиданий ВТБ. Тем не менее, наш прогноз на 20% опережает консенсус-прогноз Bloomberg. Таким образом, мы повысили РЦ на 9-15%. В итоге мы подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА по бумагам ВТБ, учитывая их невысокие оценки стоимости (после того как бумаги отставали от рынка) и потенциально привлекательную дивидендную доходность. Тем не менее, мы считаем, что дальнейшее раскрытие их стоимости (после ралли на 10% в минувший четверг) во многом зависит от того, насколько успешно банк будет реализовывать свою стратегию (особенно в плане дивидендов).

Розничный сегмент будет стимулировать рост и поддержит ЧПМ. ВТБ планирует довести свою базу розничных клиентов до 18 млн к 2022 г. (то есть увеличить ее в 1,5 раза), одновременно увеличивая монетизацию своей клиентской базы (выручка на клиента должна вырасти на 25%). Банк планирует активно использовать свои цифровые каналы продаж (через цифровые каналы будут доступны все 100% продуктов банка и будет осуществляться более 50% продаж). По ожиданиям менеджмента, кредитный портфель вырастет в 1,8 раза к 2022 г. (опередив рост рынка), главным образом, на фоне кросс-продаж зарплатных клиентам. В сочетании с ростом доли текущих счетов в совокупных обязательствах банка (27% к 2022 г. против 20% в 2018 г.) это должно обеспечить устойчивую ЧПМ на уровне 3,8%.

Контроль над качеством кредитов и расходами. По прогнозам ВТБ, стоимость риска по розничным кредитам почти не изменится к 2022 г. (0,2% по ипотеке и 3,2% по неипотечным кредитам против 0,1% и 3,3% на данный момент), несмотря на начавшийся рост долговой нагрузки домохозяйств: рост долга за счет кросс-продаж клиентам зарплатных проектов позволяет банку контролировать риски. Стоимость риска по корпоративным кредитам должна составить 1% к 2022 г. (против 1,4% в 2018 г.) на фоне слабого роста корпоративного кредитования (в среднем на 4- 5% в 2019-2022 гг.). Как заявил менеджмент, у банка существует потенциал снижения операционных расходов за счет оптимизации недвижимости (по прогнозам ВТБ, коэффициент “расходы/доходы” составит 32% к 2022 г. против примерно 40% в настоящий момент).

Дивиденды. Менеджмент ВТБ планирует направлять на дивиденды 50% чистой прибыли начиная с будущего года (на основе прибыли за 2019 год). В то же время ВТБ придерживается принципа равной доходности по своим обыкновенным и привилегированным акциям. По сути это означает, что более высокая цена обыкновенных акций предполагает больший размер дивиденда в абсолютном выражении на одну обыкновенную акцию. Основываясь на текущей цене акций при расчете, дивидендная доходность по итогам 2019 г. составит 9,7% при текущих уровнях котировок. В то же время она зависит от показателей достаточности капитала: стратегическая модель менеджмента не предполагает запаса капитала над минимальными уровнями, из-за чего дивиденды банка ничем не защищены в случае макроэкономических шоков.

Обновление модели. Мы учли в нашей финансовой модели новую стратегию, повысив прогноз чистой прибыли на 2019-2022 гг. на 2-15%. Наша оценка чистой прибыли на 2019 год примерно соответствует прогнозу ВТБ, тогда как в долгосрочной перспективе наши ожидания все еще на 3-18% ниже (на фоне более консервативных макроэкономических прогнозов). Тем не менее, мы считаем, что текущий консенсус-прогноз рынка по чистой прибыли может быть повышен как минимум на 20%.

Оценка и риски: Акции ВТБ выросли всего на 13% с начала года (тогда как акции других банков подорожали на 25- 30%) и торгуются по коэффициенту 2019П на уровне 0,5x, что предполагает дисконт 17% к средним мультипликаторам 2017-2018 гг. Дисконт к Сбербанку вырос до 56% (против в среднем 50% в 2017-2018 гг. и в начале 2019 г.). Учитывая более высокие прогнозы прибыли, мы повысили нашу РЦ по обыкновенным акциям и ГДР на 9- 15% до 0,066 руб. за обыкновенную акцию и $2 за ГДР соответственно. Это предполагает потенциал роста 67-69%, что подтверждает нашу рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА. В то же время мы считаем, что дальнейшее раскрытие потенциала стоимости бумаг банка во многом зависит от того, насколько успешно банк будет выполнять свои стратегические цели (особенно по дивидендным выплатам).

Риски: 1) ухудшение макроэкономической и геополитической ситуации; 2) ослабление рубля, которое повлияет на показатели достаточности капитала; 3) аномально высокий рост кредитования, который приведет к ухудшению качества кредитного портфеля; 4) ограничительные регуляторные меры со стороны ЦБ; 5) возможная волатильность прибыли; 6) размывающие стоимость банка сделки M&A.ё