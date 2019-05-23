Группа «Россети» рассмотрит возможность выплат дополнительных дивидендов в 2019 году, следует из сообщения компании, передает ТАСС.

«Повышение инвестиционной привлекательности компании и повышение акционерной стоимости является одной из основных задач менеджмента «Россетей», в связи с чем в течение 2019 года на основании промежуточной финансовой отчетности будет рассмотрена возможность выплаты дополнительных дивидендов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Россетей» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год из-за убытка по РСБУ в размере 11,55 млрд рублей и вместе с этим рекомендовал акционерам на годовом собрании принять одобрить дивиденды за I квартал 2019 года в размере 0,02443 рубля на обыкновенную и 0,07997 рубля на привилегированную акцию.

По данным «Россетей», всего на дивиденды за первый квартал этого года планируется направить более 5 млрд рублей, что является «беспрецедентным в истории компании» и вдвое превышает размер дивидендных выплат за I квартал 2018 года.