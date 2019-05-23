Роскомнадзор станет одним из учредителей Координационного центра доменов .ru и .рф (КЦ, национальных доменов). Соответствующий проект распоряжения правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Во исполнение пункта 4 статьи 14.2 федерального закона от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определить, что функции и полномочия учредителя автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» от имени РФ осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — сообщается в документе.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту, принятие распоряжения не повлечет последствий для субъектов экономической деятельности, а также не окажет влияния на достижение целей государственных программ РФ.