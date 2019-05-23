Резерву по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) на 140 млрд рублей, находящемуся в Пенсионном фонде России, нашли применение. Эти средства, сформированные в том числе за счет инвестдохода, потерянного гражданами в результате досрочной смены фонда, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Юрий Воронин предлагает направить на систему долговременного ухода, пишет «Коммерсант».

С таким предложением Воронин выступил на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. По его словам, РОПС ПФР был сформирован в результате того, что «в свое время был ошибочно введен порядок», при котором гражданин в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) теряет накопленный инвестиционный доход при реализации права на досрочную смену страховщика.

Эти деньги остаются в резерве фонда, из которого клиент уходит. По словам Воронина, вернуть потерянные деньги людям невозможно, но можно найти «иной гуманный способ возврата этим же людям через запуск системы страхования по нуждаемости в уходе».

Резерв по ОПС является одной из частей системы гарантирования, созданной в 2015 году. Он должен обеспечить устойчивость исполнения обязательств ПФР перед застрахованными лицами. Помимо теряемого гражданами инвестдохода при досрочных переходах РОПС пополняется за счет ежегодных отчислений от пенсионных накоплений, а также за счет невостребованных взносов.

По данным ПФР, на начало марта 2019 года резерв фонда составлял 130 млрд рублей. При этом по итогам переходной кампании 2018 года в него должны были поступить 11,4 млрд рублей потерянного гражданами инвестдохода. В самом фонде не ответили на запрос газеты о размере РОПС. По оценке ПФР от 2018 года, резерв к 2020 году должен достигнуть 153 млрд рублей, а в 2022 году вплотную приблизиться к 200 млрд рублей, свидетельствует заключение Счетной палаты на проект закона о бюджете ПФР на 2019 год.

В рамках концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) планируется, что ПФР перестанет быть страховщиком по накопительной пенсии. «Минфин и ЦБ солидарны, что ВЭБ (в статусе государственной управляющей компании, ГУК, управляет пенсионными накоплениями, которые находятся в ПФР. — Прим. «Коммерсанта») должен стать страховщиком «молчунов» и клиентов частных управляющих компаний, а также вести их счета. Соответственно, все полномочия ПФР по накопительной пенсии должны быть переданы в ВЭБ», — говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. Таким образом, и РОПС должен перейти под управление ГУК в качестве составной части системы гарантирования. Об интересе «ВЭБ.РФ» к резерву ПФР также говорил источник, близкий к соцблоку правительства.

«Сейчас размер РОПС с запасом покрывает риски, ради которых он создавался. Избыточное резервирование в конечном итоге снижает размер будущих пенсий», — говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. По его словам, «с точки зрения справедливости» деньги РОПС могут быть возвращены тем гражданам, которые их потеряли. «Большая часть резерва сформирована за счет реальных финансовых потерь граждан, и лучшим исходом было бы возвращение этих денег тем застрахованным лицам, которые их лишились», — соглашается управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов.



Впрочем, эксперты признают, что обеспечить возврат средств прежним владельцам технически сложно. Безусловно, перевод денег гражданам, нуждающимся в настоящее время в уходе, был бы добром для них, тем не менее идея уполномоченного имеет право на профессиональное обсуждение, отмечают эксперты. Тем более что предложение финансировать из РОПС ПФР систему долговременного ухода реализуется в солидарной системе, но «не в духе накопительной компоненты с именными счетами», считает Якушев. Как отмечает Митрофанов, есть риск скатиться в «ловушку солидарности поколений», когда деньги, изъятые у нынешних трудящихся, покрывают потребности людей, нуждающихся в уходе сегодня.