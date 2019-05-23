МТС-Банк и платформа «МС», владеющая независимым кредитным сервисом, запускают потребительское кредитование с использованием номинального счета. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Финансирование кредитных договоров с использованием номинального счета − специального банковского счета, денежные средства на котором принадлежат бенефициару (Торговой организации), позволяет значительно повысить эффективность процесса получения средств по оформленным через платформу МС потребительским кредитам на покупку товара.

Использование нового способа кредитование позволит: сократить срок получения финансирования торговыми организациями, устранить риски неполучения финансирования по выданным кредитам, упростить процесс сверки торговых организаций с банками, снизить издержки, устранить риски и исключить ошибки для торговых организаций при проведении транзакций по сравнению с альтернативными методами финансирования, снизить трансакционные расходы для финансирующего банка, ускорить процедуру подключения к платформе «МС» новых торговых организаций и снизить административную нагрузку на их персонал и персонал банка.