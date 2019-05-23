С 26 мая вступил в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии. Как поясняет «Российская газета», этот документ — логическое продолжение принятого в апреле закона, по которому пенсии ниже прожиточного минимума должны индексироваться по новым правилам (№ 49-ФЗ).

Если пенсия у неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума, ему назначается социальная доплата, которая «дотягивает» ее до прожиточного минимума, напоминает издание.

Согласно старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера. В итоге, несмотря на формальное увеличение, на руки человек мог получать до и после индексации одну и ту же сумму.

В связи с этим Минтруд уточнил в приказе порядок расчета федеральной социальной доплаты по новым требованиям.

Сначала устанавливается социальная доплата, которая приравнивает размер пенсии к размеру прожиточного минимума, а уже потом — индексируется. Таким образом, доход пенсионера с маленькой пенсией в любом случае после каждой индексации будет выше прожиточного минимума, а не равен ему.



По такой схеме проиндексируют все пенсии, не дотягивающие до прожиточного минимума, с января этого года. В мае начались выплаты пересчитанных с начала года пенсий. По закону эта работа должна завершиться к июлю.