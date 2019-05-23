Минтруд предложил доплачивать госслужащим до 30% оклада за эффективное наставничество, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

«За безупречное и эффективное выполнение данной ответственной работы наставнику наряду с нематериальными видами поощрений (признание результатов наставника, объявление ему благодарности) проектом постановления предлагается осуществлять его финансовое стимулирование — до 30% месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы», — говорится в сообщении.

Сегодня денежное содержание государственного служащего состоит из должностного оклада, надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд, особые условия государственной службы, выслугу лет, а также премий по результатам работы. Размер доплаты за наставничество будет составлять 30% от оклада. Например, размер оклада заместителя начальника отдела федерального министерства составляет 6471 рубль. Таким образом, максимальная предлагаемая доплата за осуществление наставничества по указанной должности может составлять 1941 рубль в месяц, пояснили в Минтруде.

Отмечается, что дополнительных расходов федерального бюджета в связи с принятием проекта постановления не потребуется.

Проект постановления правительства, утверждающий порядок наставничества на госслужбе, размещен на портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время находится на согласовании с федеральными органами власти, сообщили в Минтруде.