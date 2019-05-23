В ходе цифровой трансформации бизнеса госкомпании должны внедрить ИТ-системы стоимостью от 1 млрд рублей и технологии машинного обучения. Это следует из подготовленного Минкомсвязью проекта методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.

Минкомсвязь разослала документ в ряд госкомпаний, в понедельник, 27 мая, его должны обсудить на совещании в ведомстве, а утвердить, согласно нацпрограмме «Цифровая экономика», — 31 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию методички.

Согласно документу, первоочередная задача в рамках цифрового перехода госкомпаний — назначение CDO (директора по цифровой трансформации) и наделение его необходимыми функциями и полномочиями, а также формирование центра компетенций, который будет заниматься разработкой стратегии. Если центр не будет обладать достаточными компетенциями, в документе рекомендуется обратиться к услугам сторонних организаций, привлечь бизнес-архитекторов, связаться с проектным офисом по реализации программы «Цифровая экономика» (им является Аналитический центр при правительстве), воспользоваться единым «банком» российских решений и практик цифровой трансформации бизнеса.

Госкомпаниям нужно будет разработать четыре документа: краткую презентацию стратегии, «основной» и «подробный» тексты, а также «дорожную карту». В методологии дается указание на то, какими по объему должны быть эти документы и какие разделы они должны содержать.

Проект методологии был отправлен в «Газпром нефть», «Аэрофлот», «Российские железные дороги» (РЖД), КамАЗ, Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), «Ростелеком», Российскую венчурную компанию (РВК), Почту России, «Ростех» и другие госкомпании.



Источник издания в одной из госкомпаний, получивших проект, говорит, что указание на конкретную организацию — Аналитический центр — при выборе помощников в написании стратегии может вызвать вопросы у ФАС, правильнее было бы выбирать консультантов на торгах. «Кроме того, получится конфликт интересов — Аналитический центр впоследствии будет оценивать цифровые стратегии госкомпаний», — указал собеседники РБК. Представитель Аналитического центра лишь сообщил, что это «первый вариант документа для обсуждения».

Собеседник издания в госкомпании также критикует внедрение единой цифровой платформы. По его словам, описанная система потребует значительных финансовых ресурсов, при том что не во всех госкомпаниях и ФГУП такие платформы будут востребованы.

По словам гендиректора «АМТ-Груп» Александра Гольцова, средняя стоимость такого проекта может составлять от 1 млрд рублей. Еще 15–20% в год от указанной суммы придется платить впоследствии за поддержку систем. По оценке директора по бизнес-приложениям ИТ-компании КРОК Евгения Завьялова, при поэтапном внедрении подобной цифровой платформы процесс может занять в среднем два-три года, среднестатистическое предприятие потратит на ИТ-проекты в среднем 200–300 млн рублей в год. Точную оценку можно дать только с учетом масштаба компании и количества пользователей.

Источник еще в одной госкомпании отметил, что все указанные в документе инициативы «полезны и важны для компании и позволят грамотно выстроить большинство бизнес-процессов», однако правильнее было бы адаптировать методику к размеру и сфере деятельности компании.

Другой собеседник РБК в компании, которой предстоит руководствоваться методичкой Минкомсвязи, говорит, что его смущает объем документов, которые нужно будет написать. Собеседник говорит, что в компаниях, где уже идут процессы цифровизации, предложенные меры и так собирались реализовывать, а теперь придется отчитываться на 300 страницах по специальным методическим указаниям, чтобы доказать, что цифровая стратегия работает.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков отметил, что проект методических рекомендаций находится в стадии разработки. «Документ был выслан в компании как раз в целях получения замечаний и предложений. В финальной версии обязательно их учтем», — сказал он.