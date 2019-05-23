Примерно половина российских компаний планируют расширять штат в ближайшие полгода и увеличивать расходы на персонал. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала по поиску работы HeadHunter, с которыми ознакомилась газета «Известия».

Как уточняется, доля компаний, которые планируют увеличивать штат сотрудников в ближайшие полгода, достигла 47% против 44% в предыдущем аналогичном исследовании. Три четверти компаний расширяют штат из-за возросшего объема работы. Аналитики сервиса уверены, что этот факт говорит об оживлении экономики и ожиданиях, что такая ситуация сохранится в ближайшей перспективе, поскольку решение о найме новых сотрудников редко принимается в нестабильных условиях.



Кроме того, согласно исследованию, более половины опрошенных компаний (51%) планируют в ближайшие полгода увеличивать бюджет и количество мер, направленных на развитие персонала. Так, основная часть работодателей намерены вкладываться в подчиненных из-за масштабирования текущих программ и появления новых. Оценивая положение своей компании на рынке в целом, респонденты говорили преимущественно о позитивных тенденциях (55%) или о стабильном положении (30%), и лишь 10% отмечали, что видят некоторые негативные тренды. Однако, как указано в документе, доля компаний с такими ответами снижается.