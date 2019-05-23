Наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Чукотке, Камчатке и в Якутии, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.



Во всех субъектах России в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли суммарные доходы консолидированных бюджетов на 15,2%. Это позволило регионам нарастить и расходы, суммарно в 2018 году по сравнению с предыдущим годом они выросли на 9,9%.

Расходы консолидированных бюджетов всех субъектов РФ на образование в 2018 году увеличились на 12,1%, на культуру и кинематографию — на 7,6%, на здравоохранение — на 12,2%, на социальную политику — на 9,4%, а на физическую культуру и спорт — на 11,5%.

Результаты рейтинга показывают, что разрыв в объемах социальных расходов из консолидированных бюджетов, скорректированных на индекс бюджетных расходов, в регионах-лидерах и аутсайдерах отличается более чем в 4,5 раза.

Лидером по темпам роста стала Республика Алтай, где скорректированные социальные расходы на одного жителя увеличились на 40,2%, а также Республика Хакасия и Амурская область с ростом более чем на 25%.

Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург, где по итогам 2018 года объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тыс. рублей на человека. Вплотную к ним приблизились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало—Ненецкий автономный округ, где значение показателя составило соответственно 79,71 тыс. рублей на человека и 72,75 тыс. рублей на человека.



Наименьший объем скорректированных социальных расходов на одного жителя выделяется из бюджета в Чукотском автономном округе и Камчатском крае — менее 30 тыс. рублей на человека. Низкий показатель в данных регионах отчасти обусловлено очень высоким значением индекса бюджетных расходов, этот же фактор отчасти повлиял на низкие позиции Магаданской области и Республики Саха (Якутия).