Аналитики «БКС Глобал маркетс» ожидают роста стоимости акций Сбербанка на 41% и рекомендуют инвесторам покупать бумаги в ожидании более высоких дивидендов.

Как было объявлено на собрании акционеров банка, планируется увеличить выплаты акционерам до 55% от чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика банка также может предусматривать промежуточные выплаты.

По итогам прошлого года уровень выплат акционерам Сбербанка составит 43% от прибыли. Или 16 рублей на одну акцию. Это на треть больше, чем по итогам 2017 года.

По оценкам менеджмента, к 2020 году прибыль банка может достигнуть 1 млрд рублей, а по итогам этого года — 900 млн рублей. Если это произойдет, то уже по итогам 2019 года банк может направить на дивиденды половину прибыли.

«Промежуточные дивиденды могут стать позитивным событием, поскольку волатильность котировок акций снизится», — говорится в обзоре.