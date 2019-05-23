Проценты начисляются не на минимальный остаток, а на среднедневной.
Банк «Восточный» обновил линейку дебетовых продуктов, дополнив ее накопительным «Счетом-сейфом». «Отличительной особенностью данного продукта является получение гарантированной ставки 6% годовых вне зависимости от любых условий», — отмечается в сообщении банка.
Как уточняется, продукт предусматривает:
- возможность пополнения счета и снятия средств с него без каких-либо ограничений по сумме;
- неограниченный срок пользования счетом;
- ежедневное начисление и ежемесячную выплату процентов с учетом капитализации.
В банке также подчеркивают, что проценты начисляются не на минимальный остаток, а на среднедневной.
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