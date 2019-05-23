Банк «Санкт-Петербург» в течение 2019 года выдаст ГК «Содружество» кредит в размере 120 млн долларов (порядка 8 млрд рублей) сроком на 18 месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сделка проходит при государственной поддержке в виде обеспечения кредита страхованием ЭКСАР в размере 90% от суммы кредита, а также за счет субсидии РЭЦ, выданной банку в соответствии с государственной программой поддержки несырьевого экспорта.

ГК «Содружество» — агропромышленная группа, основанная в 1994 году. Является крупнейшим переработчиком семян масличных культур в странах СНГ и Европы.