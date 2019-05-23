Банк «Интеза» предлагает открыть вклад «Классика» в евро.

Минимальная сумма — 50 тыс. евро, сроки — год, полтора и два года. Процентная ставка составляет 0,1% годовых вне зависимости от срока. Пополнение возможно только в течение первых трех дней. Проценты выплачиваются в конце срока.



Кроме того, банк повысил доходность вклада «Новая вершина» . Вклад открывается на сумму от 50 тыс. рублей сроком на девять месяцев. Проценты начисляются по трем периодам: с первого по 90-й день — по ставке 5,5%, с 91-го по 180-й день — 6,75%, со 181-го по 271-й день — 8,5% годовых. Доходность депозита за полный срок составит 6,92% годовых (ранее — 6,84%). Проценты ежеквартально капитализируются.